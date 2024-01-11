Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Донецке не будут оборудовать крещенские купели

Кулемзин: крещенские купели в Донецке не будут оборудованы из-за обстрелов

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны Украины. Об этом сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут», — написал Кулемзин.

Донецк регулярно обстреливается украинскими войсками. Так, 5 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка.

В воскресенье, 7 января, от обстрелов ВСУ в Донецке пострадала больница. Трое пациентов больницы были ранены при обстреле. Помимо больницы, в городе за день пострадали 13 жилых домов, в результате чего получили ранения еще семь мирных жителей. Также обстрелы привели к повреждению газопровода.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами