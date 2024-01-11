В Донецке не будут оборудовать крещенские купели

Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны Украины. Об этом сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут», — написал Кулемзин.

Донецк регулярно обстреливается украинскими войсками. Так, 5 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка.

В воскресенье, 7 января, от обстрелов ВСУ в Донецке пострадала больница. Трое пациентов больницы были ранены при обстреле. Помимо больницы, в городе за день пострадали 13 жилых домов, в результате чего получили ранения еще семь мирных жителей. Также обстрелы привели к повреждению газопровода.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.