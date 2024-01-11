Синоптик: погода в Москве в выходные будет менее холодной, чем на Рождество

В предстоящие выходные дни, несмотря на сильные морозы, жители столицы не будут ощущать холод как на Рождество. Об этом в интервью РИАМО рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, температура воздуха будет на 10-12 °C ниже нормы.

«Сильного ветра не будет, и, несмотря на мороз, погода будет менее холодной, чем та, что мы наблюдали в Рождество. Колебания температурных характеристик продолжатся, и на следующей неделе уже ожидается повышение температуры почти до 0 градусов», — отметила синоптик.

Она добавила, что в выходные погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин до этого рассказал, что в ночь на пятницу температура воздуха в Москве составит 15-17 °C ниже нуля.

В субботу, по его словам, морозы окрепнут. Ночью по области ожидается -21...-26 °С, в Москве -24 °С, днем -15...-17 °С.

Напомним, Росгидромет сообщал, что к старому Новому году в большинство регионов вернутся аномальные холода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, какая погода будет в Москве на Крещение.