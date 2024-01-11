Авария оставила более 17 тыс. украинцев без электричества

Почти 17,5 тыс. жителей Кривого Рога в Днепропетровской области остались без электричества из-за аварии на энергетическом объекте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.

По его словам, без света остались жители сразу нескольких районов города. При этом причины аварии он не назвал. Часть котельных и насосные были переведены на работу от генераторов, отметил Вилкул, за счет чего получилось возобновить подачу электричества 9,2 тыс. абонентов.

Вечером 10 января Вилкул сообщал, что без электричества в города остались несколько районов.

До этого в первые дни января на Украине после взрывов произошли массовые отключения электричества. В министерстве энергетики страны уточняли, что тогда вышло из строя оборудование подстанций в Киевской области. Из-за инцидента без света оставались в Бучанском и Вышгородском районах Киева. Также наблюдались временные нарушения в работе ГЭС.

Ранее в Харькове произошли несколько взрывов.