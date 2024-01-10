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Путешественник Титов исчез во время кругосветки

Путешественник Роман Титов пропал без вести во время кругосветки

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unsplash.com

Российский путешественник Роман Титов пропал без вести во время кругосветного путешествия. Об этом сообщает RT со ссылкой на менеджера путешественника Алексея Попова.

Согласно предварительным данным, его яхта разбилась возле берегов Шотландии, в акватории озера Брум, а сам мужчина утонул.

По словам Попова, в этот день с судном профессионального туриста, все было в порядке, шторма не было.

«Получили сообщение от полиции Шотландии, что на побережье найдены обломки судна, очень похожего на судно Романа», — заявил он.

При этом точной информации, что крушение потерпела именно его яхта, пока нет. Последний раз Титов выходил на связь 21 декабря, уточнил менеджер.

В сентябре путешественник Евгений Ковалевский рассказал «Газете.Ru» кругосветная экспедиция Russian Ocean Way (ROW) продолжится, несмотря на потерю катамарана.

Ранее россияне рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма.

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