Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Не менее восьми человек стали жертвами беспорядков в эквадорском Гуаякиле

В эквадорском Гуаякиле жертвами беспорядков стали не менее восьми человек

close
100%
Karen Toro/Reuters

По меньшей мере восемь человек стали жертвами беспорядков в эквадорском городе Гуаякиле, сообщает ТАСС.

Представитель эквадорской полиции, выступая на пресс-конференции, заявил, что имеются данные о восьми жертвах беспорядков. Еще два человека получили ранения. Кроме того, из огнестрельного оружия был ранен полицейский. Также известно о двух сгоревших автомобилях и двух сгоревших мотоциклах.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес сообщил, что в течение дня поступило свыше 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Эквадора Кито появилась военная техника.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Все новости на тему:
Беспорядки в Эквадоре
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами