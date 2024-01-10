Не менее восьми человек стали жертвами беспорядков в эквадорском Гуаякиле

По меньшей мере восемь человек стали жертвами беспорядков в эквадорском городе Гуаякиле, сообщает ТАСС.

Представитель эквадорской полиции, выступая на пресс-конференции, заявил, что имеются данные о восьми жертвах беспорядков. Еще два человека получили ранения. Кроме того, из огнестрельного оружия был ранен полицейский. Также известно о двух сгоревших автомобилях и двух сгоревших мотоциклах.

Мэр Гуаякиля Акилес Альварес сообщил, что в течение дня поступило свыше 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Эквадора Кито появилась военная техника.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет.

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