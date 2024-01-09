Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поговорил с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний»

Путин поговорил по телефону с 8-летней Кристиной, которая побывала на Байкале

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска, желание которой побывать на Байкале глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что девочка путешествовала на Байкал в течение новогодних каникул. Кристина побывала в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», поселке Листвянка, Байкальском музее и нерпинарии.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил пожелание восьмилетней Кристины, которая мечтала побывать на Байкале. Отмечается, что девочка живет в Южно-Сахалинске, учится на «отлично» и занимается спортивной аэробикой, несмотря на особенности здоровья.

27 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин исполнил желание пятиклассника Никиты, который хотел побывать в Эрмитаже. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на кадрах которого российский лидер созванивается с мальчиком и выясняет, понравилось ли тому путешествие по залам Зимнего дворца.

Ранее в Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами