Путин поговорил с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Кристине из Южно-Сахалинска, желание которой побывать на Байкале глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что девочка путешествовала на Байкал в течение новогодних каникул. Кристина побывала в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», поселке Листвянка, Байкальском музее и нерпинарии.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил пожелание восьмилетней Кристины, которая мечтала побывать на Байкале. Отмечается, что девочка живет в Южно-Сахалинске, учится на «отлично» и занимается спортивной аэробикой, несмотря на особенности здоровья.

27 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин исполнил желание пятиклассника Никиты, который хотел побывать в Эрмитаже. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на кадрах которого российский лидер созванивается с мальчиком и выясняет, понравилось ли тому путешествие по залам Зимнего дворца.

Ранее в Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга.