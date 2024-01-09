В Госдуме рассказали, когда россиянам повысят социальную пенсию

Социальные пенсии россиян повысятся с 1 апреля 2024 года, рассказала «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что в этом году в России произвели перерасчет страховых пенсий неработающих пенсионеров — их увеличили на 7,5%.

«Социальную пенсию повысят с 1 апреля. Она также увеличится на 7,5%. Поскольку у каждой категории получателей разная сумма пенсии, то и конечный размер после повышения будет различаться», — пояснила депутат.

По ее словам, повышение выплат затронет инвалидов, детей, которые потеряли одного или обоих родителей, и тех, кто получает социальную пенсию по старости. Индексация произойдет автоматически, поэтому гражданам не нужно будет писать заявления, уточнила парламентарий.

«Уже достаточно длительный период времени наша единая государственная информационная система социального обеспечения позволяет все такие выплаты индексировать в беззаявительном, проактивном режиме», — заключала Бессараб.

Накануне сообщалось, что в России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год.

Ранее россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию.