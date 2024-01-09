В Россию ввезена очередная партия куриных яиц из Турции

Вторую партию куриных яиц из Турции завезли в Россию. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«5 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук для реализации на территории России», — говорится в публикации.

Уточняется, что Россельхознадзор проконтролировал поставку турецких яиц в Российскую Федерацию.

Российская Федерация с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Эти правила будут действительны до 30 июня 2024 года. Целью постановления назвали стабилизацию цен на продукт в РФ за счет наращивания предложения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года министерство сельского хозяйства будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых утверждены правительством.

По информации Росстата, в ноябре прошлого года куриные яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

Ранее экономист спрогнозировала цены на турецкие яйца в российских магазинах.