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Психолог объяснила, почему не стоит загружать себя работой после праздников

Психолог Игонина: входить в рабочий ритм необходимо постепенно

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Depositphotos

После новогодних праздников лучше не нагружать себя большим количеством задач, а вливаться в рабочий ритм постепенно. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она предупредила, что резкий переход от отдыха к активной деятельности может сопровождаться стрессом и эмоциональным сопротивлением.

«У нас заметно снижается настроение, и мы ненароком бросаем взгляд на календарь в ожидании следующей череды праздников или отпуска. Для того, чтобы адаптироваться к будням, не стоит сразу требовать от себя больших результатов и свершений», — отметила психолог.

Также она посоветовала сделать приятные покупки, сходить в театр или на каток.

До этого Игонина отмечала, что после новогодних каникул не стоит корить себя за набранные килограммы и недоведенные до конца дела. По ее словам, если человек испытывает сильный стресс, скорее всего, выделенных для отдыха дней было недостаточно, и следует взять дополнительный отпуск.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников.

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