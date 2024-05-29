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Министру природных ресурсов Магаданской области продлили домашний арест

Суд продлил срок домашнего ареста министру природных ресурсов Колымы Косолапову

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Правительство Магаданской области

Магаданский городской суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о продлении министру природных ресурсов Колымы Олегу Косолапову срока домашнего ареста. Данные об этом появились в электронной картотеке дел Магаданского городского суда.

В карточке дела указано, что министру продлили домашний арест на два месяца.

В конце марта Косолапова арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Косолапов работает в Магаданской области с 2018 года. До этого он занимал должность директора управления мониторинга лицензионных рисков и перспективного развития в сфере недропользования компании «Русская медная компания».

С ноября 2018 года по июль 2022 года возглавлял министерство природных ресурсов и экологии Колымы. В июле 2022 года его назначили на должность генерального директора компании «Сусуманзолото». В октябре 2023 года Косолапов вернулся на место главы регионального Минприроды. После переизбрания губернатора Сергея Носова утвержден министром природных ресурсов и экологии Магаданской области в новом составе Правительства Магаданской области.

Ранее бывшего мэра Магаса объявили в федеральный розыск.

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