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ВСУ атаковали Запорожье

Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской

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Александр Кряжев/РИА Новости

Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он попросил жителей населенных пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия до полной стабилизации обстановки. Кроме того, Балицкий призвал водителей автомобилей воздержаться от поездок.

28 мая сообщалось, что терминал аэропорта в Запорожье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины, был разрушен в результате удара, нанесенного 25 мая Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ).

Днем ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинские войска ударили по школе в Запорожской области.

До этого Рогов сказал, что Вооруженные силы РФ расширили зону контроля за населенным пунктом Работино на Ореховском направлении в Запорожской области

Ранее Венгрия отказалась от участия в конфликте на Украине.

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