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В Кремле отреагировали на предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы

Песков назвал очень серьезной инициативой проект изменения налоговой системы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремль наблюдает за предложениями Минфина по совершенствованию налоговой системы.

«Это очень серьезная инициатива, она востребованная, она в русле тех концептуальных посылов, о которых президент говорил в послании Федеральному собранию, будет глубокая дискуссия», — сказал он.

29 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы.

Пакет предложенных Минфином законопроектов включает поправки в закон о бюджете на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

З0 мая кабмин на заседании планирует рассмотреть проект поправок по совершенствованию налоговой системы.

Минфин в рамках совершенствования налоговой системы в России предлагает увеличить налог на прибыль с 20% до 25%. Ведомство считает, что налоговые изменения принесут в следующем году в бюджетную систему страны дополнительные доходы в 2,6 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цель изменения налоговой системы.

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