Описаны два смертельных случая после пересадки кала

Трансплантация фекальной микробиоты, или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий для восстановления баланса микробиоты с целью лечения заболеваний кишечника. Считается, что побочных эффектов у процедуры практически нет, однако за 20 летний опыт использования метода погибло два пациента, рассказал «Газете.Ru» врач-эндоскопист отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.

«Побочных эффектов у фекальной трансплантации практически не встречается, а если таковые и регистрируются, то большинство из них связаны не с микробиотой, а с эндоскопией. За 20 лет применения фекальной трансплантации ученые провели более 5 тыс. процедур, и нежелательные явления возникли всего лишь в 3,2% случаев. Среди них была повышенная температура тела, ощущение дискомфорта в животе, слабость — все они самостоятельно купируются в течение 1-3 суток», — отметил специалист.

По его словам, из тяжелых нежелательных явлений в мире зафиксировано всего два смертельных исхода после фекальной трансплантации. Однако до проведения процедуры все эти пациенты были в крайне тяжелом состоянии из-за основного заболевания ЖКТ. Процедура была последней попыткой исправить положение. Смерть была вызвана заражением полирезистентной кишечной палочкой, после этого доноров стали проверять еще тщательнее, чтобы добиться полной бактериологической безопасности.

«Даже при наличии у человека иммунодефицитных состояний процедура считается безопасной за счет того, что донор проходит огромное количество обследований. Так, существует научная работа, показывающая эффективность и безопасность данной процедуры при первичном иммунодефиците», — заключил врач.

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