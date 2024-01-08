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Главу Волгоградского отделения МЧС проверят из-за агрессивных пожеланий

Хинштейн: главу Волгоградского МЧС проверят после проклятий в адрес коллеги

Главу управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина проверят после пожелания рака подчиненному и его семье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. <..> Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — подчеркнул Хинштейн.

С проклятиями в адрес подчиненного Любавин выступил из-за того, что тот подал в генеральную прокуратуру жалобу о том, что тот причастен к коррупции. Якобы он лоббировал банк «Открытие», в котором работает его жена.

До этого Генпрокурор Игорь Краснов перечислил способы противодействия коррупции в России.

По его словам, для этого в Генпрокуратуре прибегают к так называемой правовой пропаганде — антикоррупционному просвещению.

Краснов подчеркнул необходимость того, чтобы каждый, как служащий, так и обычный гражданин, хорошо понимал цели и задачи антикоррупционной деятельности, а также поощряемые законом модели поведения.

Ранее пьяный священник после ДТП проклял гаишников и заявил о переходе в ислам.

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