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Шестиклассник организовал поджог на железной дороге в Подмосковье

Shot: в Подмосковье шестиклассник организовал поджог на железной дороге

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Подмосковье 12-летний ребенок вместе с другими школьниками устроил поджог на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 января недалеко от станции «Мальчики» в Люберцах. Школьники отогнули дверцу релейного шкафа и подожгли провода внутри.

Сообщается, что произошедшее никак не повлияло на движение поездов. Злоумышленники оставили на месте гаечные ключи и отвертки.

Сотрудники полиции быстро установили личности поджигателей. Ими оказались три школьника 12, 15 и 16 лет. Подростки сообщили, что в качестве организатора преступления выступил их младший товарищ.

Шестиклассник рассказал, что за этот поступок ему предложили в интернете 15 тысяч рублей. Сообщается, что никто из несовершеннолетних не состоит на учете в полиции.

Ранее в Москве задержали подростков-диверсантов.

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