В 2024 году в оказании медицинской помощи россиянам произойдут изменения

В наступившем году в оказании медицинской помощи россиянам появятся некоторые изменения, сообщает «Российская газета».

В 2024 году бюджет основного источника оплаты лечения и диагностики Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) по сравнению с прошлым годом увеличится на 21%. Его расходы составят 3,9 трлн рублей. Существенно возрастет финансирование амбулаторной медицинской помощи, круглосуточных и дневных стационаров, скорую помощь. Плановые расходы на здравоохранение в 2024 году превысят 6,6 трлн рублей.

Подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) по России увеличится на 14% и составит 19 169 рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее: бесплатно для пациентов будут производится минимум 70% дорогостоящих операций.

Также будет усилено диспансерное наблюдение за хроническими больными, в поликлиниках откроются кабинеты медико-психологического консультирования, продолжится развитие телемедицины и удаленных врачебных консультаций.

Существенным нововведением будет освобождение прибывших на экстренный вызов работников скорой помощи от необходимости заполнять бланк добровольного информированного согласия пациента.

Ранее Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.