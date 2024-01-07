Михаил Романов поздравил православных верующих с Рождеством

Рождество — это один из самых почитаемых российским народом праздников. Об этом в своем поздравлении с Рождеством Христовым заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Он наполняет сердца светом и радостью, побуждает к милосердию и состраданию, обращает к истокам великой национальной культуры, неотъемлемой частью которой является православная вера», — подчеркнул парламентарий.

При этом Романов подчеркнул, что Русская православная церковь всегда играла особую роль в сохранении гражданского мира, согласия, укреплении атмосферы взаимопонимания в обществе.

«Сегодня, в непростое для России время, наша церковь укрепляет веру и дух наших бойцов на передовой, наставляет их семьи, участвует в воспитании подрастающего поколения, подтверждает нашу надежду на непременную победу добра над злом», — говорится в поздравлении.

По мнению депутата, эта работа имеет огромное значение для единения российского общества, а также является залогом успеха России в сопротивлении любым угрозам

При этом Романов считает, что в этом году главной надеждой является возвращение с победой бойцов, которые отмечают Рождество в зоне СВО.

«Пусть Рождество Христово укрепит наши душевные силы. Пусть все планы воплотятся в жизнь. Желаю каждому, кто верует, крепкого здоровья, радости и благоденствия», — заключил парламентарий.