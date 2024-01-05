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В ВОЗ призвали вакцинироваться от COVID-19 и носить маски

ВОЗ призывает носить маски и вакцинироваться из-за роста случаев COVID-19

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Depositphotos

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

«Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — считает Тедрос.

Он также порекомендовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и обращаться за медицинской помощью в случае симптомов.

«Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от коронавируса и гриппа», — указал глава ВОЗ.

До этого директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявлял, что COVID-19 мутировал и перешел в разряд сезонных заболеваний.

Ранее россиян предупредили о заразности коронавируса JN.1.

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