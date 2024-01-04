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Удостоверения доверенных лиц Путина получили трансплантолог Готье и космонавт Крикалев

Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина на выборах

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков вручил в Гостином дворе первые удостоверения доверенным лицам российского лидера на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Удостоверения получили главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, летчик-космонавт Сергей Крикалев, артист балета Сергей Полунин, председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов, а также руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

Владимир Машков отметил, что «выборы — это прежде всего общение с избирателями».

«Наш кандидат — действующий президент Российской Федерации, много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться», — пояснил он.

По словам худрука театра, для этого и создан институт доверенных лиц, представляющих кандидата в различных форматах и на разных площадках.

Напомним, в конце декабря ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В списке — лидеры в своих профессиональных областях, представители творческих профессий, уважаемые общественники.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец, на данный момент идет сбор подписей в его поддержку.

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