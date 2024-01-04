В поле в Челябинской области сломался пассажирский поезд

Пассажирский поезд в течение пяти часов стоит в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пассажиры поезда сообщают, что в вагонах заканчиваются запасы еды, воды и угля.

«Поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, остановился на перегоне между станциями Кунашак и Муслюмово из-за поломки колесной пары. Это не первая поломка поезда за поездку — ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам пришлось менять подшипник. Сейчас на участке возникла пробка из трех поездов: на морозе простаивают еще один состав дальнего следования и пригородная электричка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе нет вагона-ресторана, а у проводников есть только легкие перекусы в виде вафель и орешков. Многие пассажиры не успели на пересадку, которые должны были сделать в Екатеринбурге.

Начальник поезда поделился, что первая попытка починить локомотив не увенчалась успехом, и теперь нужна помощь инженерного поезда.

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