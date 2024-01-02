Пассажиров и членов экипажа горящего в аэропорту Токио самолета эвакуировали

Всех пассажиров и членов экипажа горящего в аэропорту Токио самолета Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines эвакуировали. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что из лайнера удалось вытащить 379 человек (367 пассажиров, 12 членов экипажа), в том числе восьмерых детей. Никто не получил опасных для жизни травм.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Токио, предположительно, в результате столкновения с самолетом береговой охраны в небе.

Пассажирское судно следовало из города Саппоро на севере Японии в Токио.

На распространенных кадрах видно, как самолет полностью выгорел, а клубок черного дыма летит по воздуху. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что приступило к расследованию происшествия.

18 декабря стало известно, что вылетевший в Ереван Boeing 737 вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси.

Ранее пассажиры засняли видео из салона горящего в Токио самолета.