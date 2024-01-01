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МЧС Сахалина заявило, что эвакуация населения из-за цунами не проводится

МЧС Сахалина: эвакуация населения после объявленной тревоги цунами не проводится

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Эвакуация населения из-за прогнозируемого цунами на Сахалине не проводится. Ожидаемая высота волны не превысит полметра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалину.

«В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится», — отметили в ведомстве, уточнив, что ожидаемая высота волны не ожидается выше 50 см.

В главке МЧС обратили внимание, что такая высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет. По прогнозам специалистов цунами пройдет у побережья Невельского района в 20.44 (12.44 мск).

До этого угроза цунами была объявлена на Сахалине. По прогнозам специалистов, под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина. Угроза цунами возникла из-за землетрясения в Японии.

1 января на западе страны произошла серия мощных подземных толчков. Первые землетрясения зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск).

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.

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