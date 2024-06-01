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Врач назвала несуществующие болезни, которые диагностируют россиянам

Врач Жукова: вегетососудистая дистония и дисбактериоз — несуществующие болезни

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Вегетососудистая дистония и дисбактериоз отсутствуют в Международной классификации болезней. Их существование не признается доказательной медициной. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, заместитель главного врача медицинского центра «Будь Здоров» Анна Жукова.

«Лидерство среди диагнозов, установленных по принципу «ничего не ясно, нет времени разбираться, но поставить что-то нужно и лечить тоже» по праву можно отдать именно ВСД», — рассказала врач.

ВСД (Вегетососудистой дистонии) нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Однако ее продолжают диагностировать при жалобах на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль, повышенную потливость. Врач объяснила, что эти симптомы могут вызываться серьезными заболеваниями, поэтому важно искать настоящую причину, а не лечить несуществующую ВСД.

Дисбактериоз — еще один несуществующий диагноз. Нарушения состава кишечных микробов могут вызывать проблемы с ЖКТ, но часто они возникают из-за конкретных заболеваний. Поэтому важно лечить причину, а не просто соблюдать диету и пить пробиотики.

«Если вы столкнулись с установлением «несуществующего» заболевания – получите второе мнение у высококвалифицированного специалиста. Ведь от правильности диагностики зависит ваша жизнь, здоровье и долголетие в будущем», - заключила Жукова.

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