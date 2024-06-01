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Девушку избили и изнасиловали в Петербурге в районе парка

РЕН ТВ: в Петербурге избили и изнасиловали девушку

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Depositphotos

В Петербурге 22-летнюю девушку избили и изнасиловали в районе парка. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 29 мая в районе парка Куракина Дача. Неизвестный напал на девушку, избил ее и изнасиловал. После этого он сдавил ей шею руками с целью физического устранения, но до конца свой умысел не довел.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девушки повреждения глаз, кровоизлияния и гематомы. Ее состояние оценили как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента.

Ранее в Петербурге безработного заподозрили в изнасиловании россиянки в парке.

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