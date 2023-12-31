В Петербурге пьяный рецидивист набросился с ножом на соседа

В Петербурге мужчину госпитализировали после застолья со знакомым. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. По версии правоохранителей, россиянин выпивал вместе со своим соседом, но во время застолья между ними произошла ссора. В результате мужчина схватился за нож и нанес пострадавшему колото-резаное ранение брюшной полости.

Мужчина сам позвонил в экстренные службы. Скорая помощь оперативно доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении соседа возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта задержали. Известно, что ранее его судили за кражи, повреждение имущества и неуплату алиментов.

Ранее в Петербурге пенсионер ударил зятя ножом и выпал из окна десятого этажа.