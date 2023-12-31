Москвичей предупредили о похолодании до -13°C в новогоднюю ночь

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в ночь на 1 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Как отметил метеоролог, в новогоднюю ночь на погоду в российской столице будет оказывать влияние тыловая часть циклона. При этом температура воздуха в городе составит от -11°C до -13°C.

«Минимальная температура <...> в Подмосковье — от 10 до 15 градусов мороза», — добавил эксперт.

Тишковец уточнил, что в ночь на 1 января погода в столичном регионе будет соответствовать ночной климатической норме указанного месяца. По словам специалиста, скорость порывов ветра может достигнуть отметки в девять метров в секунду.

До этого на официальном сайте Гидрометцентра РФ появился прогноз погоды на 31 декабря, согласно которому днем температура воздуха в Москве опустится до -2°C. В то же время метеорологи предупредили жителей города о сильной гололедице на дорогах и мокром снеге.

30 декабря руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в 39 российских регионах ожидается резкое похолодание. Как он сказал, в период с 1 по 5 января в некоторых субъектах страны температура воздуха составит от -30°C до -54°C.

Ранее россиянам объяснили, почему метеорологи несколько раз изменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.