Магадан отменил новогодние гуляния из-за Белгорода

Мэр Магадана Юрий Гришан в своем Telegram-канале сообщил, что решил отменить традиционные городские гуляния в новогоднюю ночь и праздничные салюты из-за трагических событий в Белгороде.

В публикации он выразил соболезнования родным и близким пострадавших при обстреле города.

«Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», — написал Гришан.

Он призвал тех, кто планировал запускать собственные салюты, поддержать его.

ВСУ обстреляли Белгород ракетами. В украинских спецслужбах признали, что так мстят за вчерашний массированный обстрел Украины. Путин отправил в Белгород бригаду врачей из Москвы, Собянин пообещал помочь восстановить город.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.