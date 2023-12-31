Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киеве

В столице Украины произошел взрыв, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также издание сообщает, что в взрыв произошел в регионе.

«Взрывы в Белой Церкви (Киевская область)», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ранее сообщалось о беспилотнике в Киевской области, который направлялся в сторону Белой Церкви.

До этого в Сумской области произошли взрывы.

Вечером 30 декабря воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Ночью 29 декабря и утром на следующий день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.