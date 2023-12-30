Следователи и криминалисты СК направлены в Белгородскую область после обстрелов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил специалистам центрального аппарата ведомства отправиться в Белгородскую область, которая сегодня подверглась массированному ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В СК отметили, что ранее Бастрыкину оперативно доложили о произошедшем в городе.

Следователями возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК.

«Для оказания практической помощи Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Глава СК поручил установить всех виновных, в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле населения и инфраструктуры Белгорода, добавили в СК.

До этого МЧС сообщило, что в результате обстрелов пострадали 108 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.