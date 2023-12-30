Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Следователи и криминалисты СК направлены в Белгородскую область после обстрелов

Бастрыкин направил в Белгородскую область специалистов центрального аппарата СК

close
100%
МЧС России/ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил специалистам центрального аппарата ведомства отправиться в Белгородскую область, которая сегодня подверглась массированному ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

В СК отметили, что ранее Бастрыкину оперативно доложили о произошедшем в городе.

Следователями возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК.

«Для оказания практической помощи Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Глава СК поручил установить всех виновных, в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле населения и инфраструктуры Белгорода, добавили в СК.

До этого МЧС сообщило, что в результате обстрелов пострадали 108 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами