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МЧС рассказало о последствиях обстрела Белгорода

МЧС заявило о ликвидации 10 пожаров в Белгороде после обстрела ВСУ

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

После массированного удара по Белгороду со стороны украинских войск в МЧС поступила информация о 10 случаях возгораний и пострадавших среди мирного населения. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России.

«Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — подчеркнули в министерстве.

По предварительным данным Telegram-канала «Осторожно, новости», число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах до этого заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по «военным объектам» в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрел Белгорода
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