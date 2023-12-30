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На курорте Сбера «Манжерок» открылся «Снежный город»

На курорте Сбера в горах Алтая открылся мультимедийный проект «Снежный город»

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Пресс-служба Сбера

На курорте Сбера «Манжерок» в горах Алтая открылся мультимедийный проект «Снежный город» общей площадью 60 тыс. квадратных метров, аналогов которому нет во всей Сибири, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Объект выполнен изо льда и снега. На строительство потребовалось около 4,4 тыс. ледовых плит, которые специально привезли из высокогорных озер, раскинувшихся на границе России и Монголии.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что 2023 год стал для Горного Алтая и «Манжерока» особенным — в этом году Сбер открыл здесь всесезонный курорт мирового уровня.

«Еще один подарок, который мы делаем в уходящем году, — это Снежный город. Нам удалось в рекордные сроки построить самый большой в России ледовый комплекс. Всего две недели потребовалось мастерам, чтобы соорудить башню высотой 14 метров, окруженную 5-ти метровыми стенами и мультимедийными локациями», — сказал Кузнецов.

В Снежном городе возвели ледяной замок, каток, здесь будет проходить анимационная программа и фестиваль скульптур — 45 ледовых фигур посвящены мифам, легендам и природе Алтая. Для самых маленьких гостей работает отдельная детская ледяная площадка.

В вечернее время начинается световое шоу.

В Сбере напомнили, что к зимнему сезону на курорте построено еще 7 км трасс, сегодня общая протяженность трасс достигла 30 км.

Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс.

На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.

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