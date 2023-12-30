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В многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ

В городе Дагестанские Огни произошел взрыв газа в многоквартирном доме

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Прокуратура Республики Дагестан' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура Республики Дагестан

Взрыв газа произошел в одной из квартир многоквартирного дома в городе Дагестанские Огни. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Дагестана.

По ее данным, инцидент случился 30 декабря около 11:00.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — сказано в сообщении.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, в результате взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дагестанских Огнях, который случился в квартире на четвертом этаже, пострадали пять человек. По словам источника, четверых из них госпитализировали.

«Один отказался от госпитализации», – добавил он.

26 декабря стало известно, что взрыв газа произошел в пятиэтажке в Казани.

До этого в Китае произошел мощный взрыв сжиженного газа.

Ранее на нефтяном месторождении в ХМАО взорвался газ.

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