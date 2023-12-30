Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий

«Страна.ua»: с Украины перестали выпускать мужчин выездных категорий

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На контрольно-пропускных пунктах Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По информации издания, с 29 декабря на украинско-польской границе резко усложнили пересечение «выездным» категориям мужчин.

«У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди», — уточняется в статье.

До этого госслужба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны.

По данным украинских пограничников, за 2023 год удалось раскрыть 220 сообществ, которые курировали нелегальный отъезд за рубеж граждан Украины. Полиция возбудила более 1,6 тыс. уголовных дел по факту незаконного пересечения границы. Большинство нарушителей задержали при попытке перейти рубежи вне пунктов пропуска.

Ранее политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер предрекла Украине резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами