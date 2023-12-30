С Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий

На контрольно-пропускных пунктах Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По информации издания, с 29 декабря на украинско-польской границе резко усложнили пересечение «выездным» категориям мужчин.

«У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди», — уточняется в статье.

До этого госслужба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны.

По данным украинских пограничников, за 2023 год удалось раскрыть 220 сообществ, которые курировали нелегальный отъезд за рубеж граждан Украины. Полиция возбудила более 1,6 тыс. уголовных дел по факту незаконного пересечения границы. Большинство нарушителей задержали при попытке перейти рубежи вне пунктов пропуска.

Ранее политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер предрекла Украине резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.