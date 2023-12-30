Уфимку госпитализировали после взрыва газового баллончика во время варки овощей

В Уфе женщину госпитализировали после взрыва газового баллончика на кухне во время варки овощей. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома, когда уфимка варила овощи. На кадрах с места происшествия видно, что женщина готовила на всех четырех конфорках — находившийся в кухонном шкафу над плитой газовый баллончик нагрелся и взорвался.

В результате шкаф, где находился баллончик, разорвало. Также загорелось кухонное полотенце. Россиянка получила ожоги — ее доставили в медицинское учреждение.

«Аэрозольные баллончики держи подальше от источников открытого огня и не допускай их нагрева», — напомнили в МЧС России.

Ранее газовый баллончик взорвался в салоне автомобиля.