Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уфимку госпитализировали после взрыва газового баллончика во время варки овощей

В Уфе женщина попала в больницу из-за взрыва газового баллончика на кухне

close
100%
МЧС России

В Уфе женщину госпитализировали после взрыва газового баллончика на кухне во время варки овощей. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома, когда уфимка варила овощи. На кадрах с места происшествия видно, что женщина готовила на всех четырех конфорках — находившийся в кухонном шкафу над плитой газовый баллончик нагрелся и взорвался.

В результате шкаф, где находился баллончик, разорвало. Также загорелось кухонное полотенце. Россиянка получила ожоги — ее доставили в медицинское учреждение.

«Аэрозольные баллончики держи подальше от источников открытого огня и не допускай их нагрева», — напомнили в МЧС России.

Ранее газовый баллончик взорвался в салоне автомобиля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами