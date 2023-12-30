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У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

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Uwe Anspach/Global Look Press

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех (остров Суматра), где проживают 250 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

28 декабря землетрясение произошло в провинции Малатья на востоке Турции.

В этот же день подземные толчки были зафиксированы в районе Курильских островов. Эпицентр стихии находился всего в 107 км к юго-востоку от города Курильска, расположенного на острове Итуруп.

До этого землетрясение зафиксировали в 13 километрах к северу от Междуреченска. Магнитуда составила 3,5. Интенсивность толчков в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

20 декабря землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Перу. Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах северо-западнее относительно города Эль-Педрегал.

Ранее на юге Италии произошло землетрясение.

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