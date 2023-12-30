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Мужчина похитил 16-летнюю школьницу и месяц держал ее в подвале дома

Fox News: в США мужчина похитил школьницу и месяц держал в подвале дома

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Depositphotos

16-летняя девочка, пропавшая в Северной Каролине в начале декабря, найдена живой в доме жителя штата Кентукки, похититель держал ее в подвале дома. Об этом сообщает Fox News.

Школьница пропала из города Фейетвилл в конце ноября, как установили полицейские, в сети она познакомилась с мужчиной, который выдавал себя за 19-летнего юношу.

Пара договорилась о встрече, злоумышленник похитил девочку и вывез ее в штат Кентукки, где держал в подвале дома. 34-летний Закари Джонс угрожал пленнице расправой и насиловал.

В полицию о преступлении сообщила мать похитителя, американца арестовали, ему предъявлено более 30 обвинений по различным статьям. Несовершеннолетнею госпитализировали, после курса лечения девочку передали родителям.

Ранее пятилетняя девочка попала в реанимацию после группового изнасилования.

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