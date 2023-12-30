Правительство утвердило общую цифровую платформу для социальной сферы

Правительство России утвердило постановление о единой цифровой платформе для социальной сферы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Целью создания платформы является упрощение и ускорение предоставления мер социальной поддержки. Предполагается, что платформа будет создана в 2024 году на базе действующих систем, в том числе Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

В базу новой платформы будут вписаны пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также ликвидаторы Чернобыльской аварии и пострадавшие на производстве работники. Благодаря новой платформе ответственные за социальное обеспечение ведомства будут более оперативно обмениваться документами между собой.

До этого правительство России согласовало программу развития новых регионов страны.

В заявлении указано, что основными целями данной программы являются восстановление жилых домов и инфраструктуры на территории Запорожской и Херсонской областей. То же касается Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в правительстве РФ рассказали о повышенном интересе предприятий к участию в свободной экономической зоне в новых регионах страны.