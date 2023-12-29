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Дунай вышел из берегов в Венгрии

Reuters: Дунай вышел из берегов и подтопил Будапешт

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Wikimedia Commons

Река Дунай вышла из берегов в Венгрии в четверг, 28 декабря, в результате столица страны Будапешт оказалась подтоплена. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что на пике разлива вода поднялась до уровня 6,9 метра. Подчеркивается, что зафиксированный уровень оказался рекордным с 2013 года. Причиной этого называют мощные дожди и снегопады, а также последовавшую за ними мягкую погоду.

Агентство подчеркивает, что в городе не наблюдается серьезных повреждений построек после подтопления. Эксперты обеспокоены, что в будущем подобные события могут участиться из-за изменения климата.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепели будут все чаще наблюдаться в зимнее время года в России, при этом длительность зим продолжит сокращаться.

По словам главы Гидрометцентра, подобные тенденции связаны с парниковым эффектом, а все попытки сокращения вредных выбросов, влияющих на изменения климата, не могут существенно изменить ситуацию.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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