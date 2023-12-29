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Отца бывшего пресс-секретаря патриарха Легойды убили в Видном

Mash: в подмосковном Видном обнаружили труп отца журналиста Владимира Легойды

Тело отца Владимира Легойды, бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла, нашли в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 90-летний Роман Легойда был обнаружен в овраге около дороги в Видном. Отмечается, что Легойде нанесли 18 колото-резаных ран.

По данным Mash, Легойда выехал из дома примерно в полдень за хлебом и пропал. Через четыре часа было обнаружено его тело. Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства.

В начале декабря в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

После этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию по ликвидации Ильи Кивы.

Ранее сообщалось, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.

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