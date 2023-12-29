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На форуме «Россия» прошла встреча избирательного штаба Путина со студентами

Владимир Машков: подписи в поддержку Путина собирают по всей стране

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приходят люди из разных регионов, которые хотят поддержать главу государства. Об этом на встрече с участниками арт-кластера «Таврида», которая прошла на площадке международной выставки-форума «Россия», заявил сопредседатель штаба, глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков.

По его словам, в столице сбор подписей за кандидата в президенты ведет порядка 50 точек. Он подчеркнул, что подписи в поддержку Путина собирают по всей стране.

«Я очень рад, что приходится общаться с разными людьми. Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привел», — приводит слова Машкова «Российская газета».

Как отметил народный артист, всех причастных к штабу волнует будущее страны, а также следующий глава Российской Федерации.

При этом на вопрос одного из участников встречи Машков ответил, что прийти и поработать в штабе может каждый. По его словам, там расскажут, как это делается.

«Очень важно, чтобы это было искренне, чтобы ты верил в то, что делаешь», — заключил глава Союза театральных деятелей.

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