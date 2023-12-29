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Регионам поручили не допустить новое распространение коронавируса

Голикова поручила руководству регионов предотвратить рост случаев COVID-19

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РИА «Новости»

Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова поручила руководству регионов предотвратить рост числа новых случаев COVID-19. С таким заявлением она выступила по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает РИА Новости.

«Прошу глав регионов взять под личный контроль неукоснительное соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий, а также в организованных коллективах», — заявила она.

Свое предупреждение Голикова связала с большим числом массовых мероприятий в Новый год. Отмечается, что число новых случаев и госпитализаций на прошлой неделе уменьшилось на более чем на 10%.

Также вице-премьер-министр поручила регионам обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений и доставку медикаментов в аптеки и больницы в период новогодних праздников.

25 декабря в Москве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19.

Ранее заболеваемость новым вариантом JN.1 в США выросла в два раза за две недели.

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