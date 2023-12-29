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В Львовской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры

Глава администрации Козицкий: взрывы произошли в трех районах Львовской области

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Shutterstock

На объектах критической инфраструктуры, расположенных в трех районах Львовской области Украины, произошли взрывы. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

По его словам, речь идет о Дрогобычском, Стрыйском, Яворовском районах.

Чиновник не привел никаких деталей.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве.

Как сообщал Telegram-канал «Военная хроника», 29 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины с применением дронов и ракет.

По информации канала, было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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