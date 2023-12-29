Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале задержали четырех приезжих за финансирование террористов

ФСБ: В Екатеринбурге задержаны четверо радикальных исламистов

close
100%
ФСБ РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге силовики задержали четырех иностранцев за финансирование организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» в Сирии (признана террористической на территории России). Об этом сообщает Telegram-канале пресс-службы регионального отделения ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Во время обыска в квартире по месту жительства у них нашли и изъяли предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Кроме того, близкий родственник одного из подозреваемых был знаком с членами бандформирований, действовавших ранее на Северном Кавказе. В том числе лично знал арабского террориста Хаттаба, ликвидированного российскими силовиками в 2002 году.

В феврале 2023 года сотрудникам ФСБ удалось задержать пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории Сирии.

Ранее ФСБ задержала в Приамурье иностранца, который отправлял деньги террористам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами