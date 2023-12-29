На Урале задержали четырех приезжих за финансирование террористов

В Екатеринбурге силовики задержали четырех иностранцев за финансирование организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» в Сирии (признана террористической на территории России). Об этом сообщает Telegram-канале пресс-службы регионального отделения ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Во время обыска в квартире по месту жительства у них нашли и изъяли предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Кроме того, близкий родственник одного из подозреваемых был знаком с членами бандформирований, действовавших ранее на Северном Кавказе. В том числе лично знал арабского террориста Хаттаба, ликвидированного российскими силовиками в 2002 году.

В феврале 2023 года сотрудникам ФСБ удалось задержать пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории Сирии.

Ранее ФСБ задержала в Приамурье иностранца, который отправлял деньги террористам.