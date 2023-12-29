Мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию, поправляя камеру на фасаде дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 63-летним мужчиной произошел несчастный случай, когда он пытался наладить систему видеонаблюдения в доме. Об этом сообщает Piter.TV.

Инцидент произошел 28 декабря на улице Композиторов. Рабочий забрался на лестницу, чтобы поправить камеру видеонаблюдения и упал с высоты двух метров. Его забрали на «скорой» в одну из городских больниц: ему диагностировали закрытую травму груди, ушиб легких, перелом четырех ребер слева, закрытую травму таза и переломом левой вертлужной впадины.

Пострадавшего поместили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге мужчина попал в реанимацию, упав на нож, когда резал колбасу.