Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию, поправляя камеру на фасаде дома в Петербурге

В Петербурге мужчина поправлял камеру видеонаблюдения и попал в реанимацию

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге с 63-летним мужчиной произошел несчастный случай, когда он пытался наладить систему видеонаблюдения в доме. Об этом сообщает Piter.TV.

Инцидент произошел 28 декабря на улице Композиторов. Рабочий забрался на лестницу, чтобы поправить камеру видеонаблюдения и упал с высоты двух метров. Его забрали на «скорой» в одну из городских больниц: ему диагностировали закрытую травму груди, ушиб легких, перелом четырех ребер слева, закрытую травму таза и переломом левой вертлужной впадины.

Пострадавшего поместили в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге мужчина попал в реанимацию, упав на нож, когда резал колбасу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами