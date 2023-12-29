Во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки Путина на выборах президента

Во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Также на базе штаба открыли сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.

Свою подпись в поддержку Путина оставил секретарь Приморского отделения «Единой России», губернатор Олег Кожемяко.

«Приморский край активно развивается, произошел поворот на Восток, который обозначал президент. Мы видим, какие интеграционные процессы идут со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря личным отношениям нашего руководителя с председателем КНР, руководством КНДР, Индии», — сказал Кожемяко.

Он добавил, что «Россия способна противостоять всему западному миру и побеждать».