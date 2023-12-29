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Врачи назвали сочетания продуктов, которые провоцируют развитие гастрита

Гастроэнтеролог Сухорукова: белки нельзя сочетать с картофелем и тестом

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Неправильные сочетания продуктов и разных блюд провоцируют тяжесть в желудке, несварения и диарею, а в отдаленной перспективе могут привести к гастриту, предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. В беседе с Общественной Службой Новостей она посоветовала не есть белки одновременно с картофелем, кашами, макаронами и тестом, так как такое сочетание «стопорит» все процессы в желудке.

Пищеварение «буксует», когда в желудок одновременно поступают мясо, рыба вместе с углеводсодержащими продуктами, отметила врач.

«Это вызывает гниение белков в кишечнике одновременно с брожением углеводов. В результате организм не получает в достаточном количестве ни белки, ни углеводы», — заявила она.

Неправильные сочетания продуктов приводят к тому, что пища «складируется» в желудке, вызывая тяжесть, сонливость и слабость. Также подобная еда в перспективе вызывает гастриты, запоры, язвы.

«Поджелудочная железа в данном случае вынуждена работать в сотни раз интенсивнее, что с годами ведет к ее износу и, как следствие, панкреатиту», — добавила Сухорукова.

Также она отметила, что вредно есть два белка в один прием пищи, к примеру – орехи и мясо, яйца и мясо, сыр и орехи, сыр и яйца. Такие белки требуют пищеварительных соков разной концентрации.

Вредным также считается сочетание картофеля и грибов, спиртного и мясных блюд.

«Жирное и жареное обостряют и продлевают действие спиртов, при этом удваивают нагрузку на печень и желчный пузырь», — объяснила гастроэнтеролог.

Напомним, что также врачи считают хронический гастрит, а также язву желудка или язву двенадцатиперстной кишки причинами появления неприятного запаха изо рта.

Ранее врачи назвали блюдо, способное вылечить гастрит.

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