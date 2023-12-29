Дерматолог рассказала россиянам о страшных последствиях выдавливания прыщей

Привычка выдавливать прыщи может быть опасной и привести к страшным последствиям, предупредила дерматолог Ирина Скорогудаева. Это происходит из-за того, что человек не всегда видит разницу между обычным прыщом и акне. Во втором случае проводить подобные манипуляции нельзя, так как слишком много бактерий, которые могут попасть в кровоток, отметила она.

«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы – так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму – подкожно-жировую клетчатку», — объяснила дерматолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, внутри «тела» акне находится огромное количество бактерий, и если давить такой глубокий элемент, то это может привести к тому, что внутри все разорвется и попадет в кровоток лица. Именно по этой причине отмечается, что опаснее всего давить прыщи в так называемой зоне «треугольника смерти» на лице. В этом месте проходит угловая артерия, уходящая в мозг. Если гнойный процесс вырвется, то последствия могут быть печальными, предупредила врач.

«С прыщиками, которые не связаны с гиподермой, такого не случится, но все равно стоит быть осторожными», — добавила она.

Что касается появления обычных прыщей, не связанных с акне, то причинами могут быть переедание углеводов, проблемные процессы в ЖКТ, из-за чего в кишечнике начинают размножаться патогенные бактерии.

«При переедании сладкого на лице у человека возникает высыпание – это очень поверхностные элементы, они даже не попадают в дерму. Выдавливать их не так опасно, но хорошего в этом тоже ничего нет – корочка останется, и она потом будет долго сходить», – заключила Скорогудаева.

Напомним, что также она объяснила разницу между акне и прыщами, подчеркнув, что акне – это серьезное заболевание, связанное с нарушением гормонального фона.

Ранее дерматолог перечислила причины, из-за которых у взрослых могут появиться прыщи.