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Власти Львова сообщили о двух «прилетах»

Мэр Львова Садовой заявил о двух «прилетах» по городу во время тревоги

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Gleb Garanich/Reuters

Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале сообщил, что в городе зарегистрировано два удара снарядами во время сигнала воздушной тревоги.

«Есть информация о двух прилетах по Львову», — написал градоначальник.

Согласно его информации, оперативные и экстренные службы города работают на местах инцидентов, не исключена повторная воздушная тревога.

Иной дополнительной информации мэр не привел.

Ранее сообщалось, что зона воздушной тревоги распространилась на Ровненскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черновицкую области Украины. До этого сирены тревоги прозвучали в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях страны, а также в Киеве.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.

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