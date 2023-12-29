В Одессе сообщили о повреждении многоэтажки

В Одессе произошел пожар в одном из многоэтажных зданий. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Он также отметил, что специалисты уже приступили к работе по ликвидации пожара.

На текущий момент информация о пострадавших уточняется.

До этого Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в безопасных местах. СМИ, включая Суспільне и Zn.ua, также сообщали о работе системы противовоздушной обороны в Одессе.

До этого в Харькове произошли не менее шести взрывов.

В начале ночи о взрывах сообщалось в Одесской области.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.