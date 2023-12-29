Двое жителей Камчатки на снегоходах исчезли в дикой местности три дня назад

Двое жителей Камчатки на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

26 декабря мужчины поехали в общину «Тарья Ительмен». Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин.

Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени. Пока спасатели не смогли найти никаких следов мужчин.

Похожая ситуация произошла ранее в декабре. На Камчатке спасатели искали двух мужчин, выехавших из деревни на снегоходе в 30-градусный мороз.

В конце ноября под Красноярском ушли на охоту и пропали отец с сыном.

Ранее четверых рыбаков, которые пропали на неделю на Алтае, нашли живыми.