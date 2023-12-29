Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое жителей Камчатки на снегоходах исчезли в дикой местности три дня назад

На Камчатке ищут двух снегоходчиков, исчезнувших по пути в бухту Саранная

close
100%
Shutterstock

Двое жителей Камчатки на снегоходах пропали по дороге в бухту Саранная. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

26 декабря мужчины поехали в общину «Тарья Ительмен». Приехать они должны были 28 декабря. Но их близкие так и не дождались мужчин.

Около полуночи по местному они обратились к спасателям. Поиски начаты только 29 декабря утром по местному времени. Пока спасатели не смогли найти никаких следов мужчин.

Похожая ситуация произошла ранее в декабре. На Камчатке спасатели искали двух мужчин, выехавших из деревни на снегоходе в 30-градусный мороз.

В конце ноября под Красноярском ушли на охоту и пропали отец с сыном.

Ранее четверых рыбаков, которые пропали на неделю на Алтае, нашли живыми.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами